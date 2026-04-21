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Dow Jones 20-apr
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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,31% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 59.596,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,31% alle 04:50
Spunto rialzista dell'1,31% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 59.596,1 punti.
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