Milano 20-apr
48.207 0,00%
Nasdaq 20-apr
26.590 -0,31%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 20-apr
10.609 0,00%
Francoforte 20-apr
24.418 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.394,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,13%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,13% e archivia gli scambi a 26.394,86 punti.
Condividi
```