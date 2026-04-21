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Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Food & Beverage
Si muove al ribasso il settore Alimentare europeo, che perde lo 0,65%, scambiando a 443,06 punti.
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