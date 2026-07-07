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Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: in forte denaro l'EURO STOXX Food & Beverage
Giornata brillante per il settore Alimentare europeo, che avanza a 497,77 punti.
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