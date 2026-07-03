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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo guadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 501,48 punti.
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