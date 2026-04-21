Milano 13:29
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Dow Jones 20-apr
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Francoforte: andamento negativo per Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Beiersdorf
Ribasso per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che presenta una flessione del 2,33%.
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