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Francoforte: andamento rialzista per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per RWE
Balza in avanti la compagnia energetica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.
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