Francoforte: risultato positivo per RWE
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia energetica tedesca, con una variazione percentuale del 2,48%.
Lo scenario su base settimanale di RWE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore tedesco di energia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, RWE evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 59,23 Euro. Primo supporto a 57,91. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 57,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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