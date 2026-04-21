In evidenza Avio sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda aerospaziale italiana , che scambia in rialzo del 4,66%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,13 Euro e primo supporto individuato a 37,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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