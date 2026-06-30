Piazza Affari: risultato positivo per Avio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda aerospaziale italiana , che tratta in utile del 2,44% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Avio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,76 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,59. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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