Vola a Piazza Affari Avio

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Prepotente rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che mostra una salita bruciante del 5,27% sui valori precedenti.
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