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Piazza Affari: positiva la giornata per Avio

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Piazza Affari: positiva la giornata per Avio
Bene l'azienda aerospaziale italiana, con un rialzo del 2,90%.
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