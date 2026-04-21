In evidenza HP sul listino di New York

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di computer e stampanti , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,40%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HP rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di HP classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,59 USD e primo supporto individuato a 20,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```