In evidenza Teradyne sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla la società che produce i tester di circuiti integrati , che passa di mano con un aumento del 7,71%.



L'andamento di Teradyne nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Teradyne suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 387,2 USD con tetto rappresentato dall'area 403,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 376,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```