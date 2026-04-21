Italia-Kenya, Meloni sigla Piano d'azione triennale e cooperazione sulla difesa

Incontro a Palazzo Chigi con il presidente Ruto. Nel 2025 interscambio ta i due paesi a 280 milioni di euro (+34%)

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i fronti della nostra cooperazione e adottare un piano di azione triennale". È quanto ha affermato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Kenya, William Ruto. "Nairobi – ha affermato la premier – è un partner fondamentale per sviluppare e implementare anche l'intelligenza artificiale in settori che sono decisivi per lo sviluppo del continente africano, come l'agroindustria, l'istruzione e l'energia. Continueremo a lavorare per rafforzare insieme il patrimonio infrastrutturale del Kenya, perché siamo consapevoli di quanto i collegamenti e le interconnessioni tra il Kenya e le regioni più interne dell'Africa orientale siano decisivi per lo sviluppo di tutto il continente, come siamo consapevoli delle enormi potenzialità che possono nascere dall'area di libero scambio africana".



"Non posso dimenticare – ha aggiunto Meloni – il settore spaziale, ambito nel quale già da tempo Italia e Kenya lavorano insieme e nel quale Nairobi gioca un ruolo da protagonista in Africa. È nostra intenzione potenziare il centro spaziale Luigi Broglio di Malindi per renderlo un hub continentale di formazione ed eccellenza. Altrettanto strategica è la cooperazione in materia di difesa, che oggi rilanciamo con la firma di un accordo di collaborazione sulla materia".



"Sono orgogliosa – ha detto le premier – di dire che i nostri rapporti bilaterali in questi anni hanno avuto un significativo salto di qualità, soprattutto grazie all'attuazione del Piano Mattei per l'Africa. Il Kenya è uno dei paesi chiave di questa iniziativa, con il presidente Ruto, con il suo governo abbiamo lavorato fin da subito per identificare le priorità giuste, per avviare interventi importanti nel campo dell'energia, dell'agricoltura, della formazione e del rafforzamento della resilienza climatica". Meloni ha poi citato "l'impegno portato avanti grazie alla sinergia tra il piano Mattei e il Global Gateway dell'Unione Europea per estendere verso l'Africa orientale il Blue Raman Cable, cioè la dorsale marittima digitale che punta a collegare l'India alle economie europee passando per il Medio Oriente e per il Mediterraneo".



"Le nostre relazioni – ha sottolineato Meloni – sono eccellenti da ogni punto di vista" e con questa visita "abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i fronti della nostra cooperazione".



Al centro dell'incontro di ieri, la firma del Piano d'azione Italia-Kenya per il periodo 2026-2029. I due leader – si legge nel documento pubblicato da Palazzo Chigi – "hanno accolto con favore il forte slancio delle relazioni bilaterali e hanno concordato di intensificare il dialogo politico attraverso visite reciproche di alto livello e scambi regolari, anche a margine di eventi multilaterali. Entrambi i leader hanno concordato di tenere consultazioni bilaterali periodiche tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri per rafforzare il coordinamento su questioni di interesse comune nel contesto del Memorandum d'intesa sulle consultazioni politiche. Entrambi hanno convenuto di rafforzare la cooperazione nei forum multilaterali, comprese le Nazioni Unite, al fine di affrontare sfide globali quali la tecnologia, la migrazione, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico e di promuovere sforzi congiunti volti a favorire la pace, la stabilità e la sicurezza in Africa e oltre, anche attraverso iniziative diplomatiche e sostegno umanitario. I due leader hanno convenuto di esplorare ulteriori sinergie nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa per sostenere la crescita inclusiva, l'integrazione regionale e il commercio nel continente africano nel contesto dell'ACFTA". L'attuazione del Piano d'azione sarà regolarmente riesaminata attraverso appositi meccanismi bilaterali. Le Parti – fa sapere Palazzo Chigi – "riaffermano il loro impegno a rafforzare ulteriormente il Partenariato strategico e ad esplorare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco".



Stando ai dati presentati ieri nel corso del Business Forum Italia-Kenya, l'interscambio commerciale bilaterale tra Italia e Kenya ha raggiunto nel 2025 i 280 milioni di euro, con un incremento del +34,1% rispetto al 2024. La crescita è stata trainata sia dalle esportazioni italiane, pari a quasi 160 milioni (+12,1%) che dalle importazioni, aumentate dell'80,9% fino a 121 milioni di euro. Il saldo commerciale è positivo, pari a 38 milioni di euro. Export. L'Italia si colloca al 25esimo posto tra i fornitori del Kenya e al 18esimo tra i suoi mercati di destinazione.



Cooperazione economica, commercio e investimenti – "Sfruttando le opportunità derivanti dalle iniziative avviate nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa e dell'Accordo di partenariato economico tra UE e Kenya, i leader – si legge nel documento – hanno ribadito l'obiettivo comune di rafforzare le relazioni economiche bilaterali attraverso consultazioni periodiche e la promozione di iniziative e opportunità commerciali e di investimento, e di incoraggiare la reciproca espansione degli scambi bilaterali e favorire i flussi di investimento, anche proseguendo i negoziati sui relativi accordi in sospeso. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di sostenere il coinvolgimento del settore privato e facilitare le partnership tra imprese italiane e keniote, anche nei mercati terzi, e hanno accolto con favore l'organizzazione di un Forum d'affari bilaterale a margine della visita ufficiale del Presidente Ruto in Italia, fondamentale per rafforzare la cooperazione in settori strategici quali infrastrutture, energie rinnovabili, agroalimentare e manifatturiero, con particolare attenzione allo sviluppo del settore della produzione di cuoio in un'industria moderna, sostenibile e globalmente competitiva, migliorando la qualità, gli standard ambientali e l'accesso al mercato". I leader hanno, inoltre, "sottolineato la necessità di promuovere il turismo come motore di scambio culturale, prosperità economica e responsabilizzazione delle comunità attraverso pratiche turistiche sostenibili e inclusive. Entrambi i leader hanno concordato sull'importanza di promuovere iniziative di capacity building, anche nei settori del servizio estero, delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali, basandosi sulle iniziative di formazione in pubblica amministrazione sviluppate dalla Scuola Nazionale di Amministrazione Italiana nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa".



Partenariato per lo sviluppo sostenibile nell'ambito del Piano Mattei – Meloni e Ruto "hanno ribadito la centralità della collaborazione per il rafforzamento della sicurezza alimentare, delle filiere produttive sostenibili ad alto valore aggiunto e della resilienza climatica, con particolare attenzione ai settori del caffè e dell'economia blu e ad altri ambiti di cooperazione, come lo sviluppo urbano attraverso l'implementazione di sistemi di bioeconomia circolare e interventi integrati di gestione sostenibile dei rifiuti. Hanno inoltre ribadito il loro forte sostegno al rafforzamento della cooperazione bilaterale nello sviluppo delle infrastrutture fisiche e digitali, compresi i trasporti e le telecomunicazioni, e alla promozione di iniziative congiunte nella produzione e nell'accesso all'energia sostenibile, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e alla transizione energetica. Entrambi i leader hanno posto particolare enfasi sul rafforzamento della già solida cooperazione in materia di gestione delle risorse idriche e protezione ambientale".



Scienza, Tecnologia, Innovazione e Spazio – "Sulla base delle iniziative congiunte già in essere, i due leader hanno concordato di promuovere ulteriormente la collaborazione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo, anche attraverso iniziative di ricerca congiunte, progetti di cooperazione, partenariati istituzionali e alleanze per la condivisione della conoscenza, e di rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell'Intelligenza Artificiale e della sua applicazione pratica, in particolare nell'ambito dell'Hub per l'IA per lo Sviluppo Sostenibile del Piano Mattei. Hanno ribadito l'importanza di incoraggiare gli ecosistemi dell'innovazione e la circolazione tecnologica tra le due Nazioni, nonché di intensificare la cooperazione nel settore spaziale, compreso lo sviluppo delle capacità e dell'economia spaziale, sfruttando il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi".



Istruzione, Formazione e Scambi Interpersonali – Entrambi i leader hanno sottolineato la priorità di "sostenere lo sviluppo di programmi di Istruzione e Formazione Tecnica e Professionale (IFP), anche attraverso lo sviluppo delle competenze, e, per quanto riguarda l'istruzione superiore, di promuovere la cooperazione accademica e gli scambi tra università e istituti di ricerca. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di promuovere i contatti tra le persone, soprattutto tra i giovani, per rafforzare la comprensione reciproca e i legami culturali, e di incoraggiare le partnership tra le autorità locali, anche attraverso iniziative di gemellaggio".



Cooperazione in materia di difesa e sicurezza – "I due leader hanno accolto con favore la firma dell'Accordo sulla cooperazione in materia di difesa, la cui attuazione sarà rigorosamente guidata dall'allineamento con le priorità e i regimi giuridici di entrambe le nazioni. Qualsiasi iniziativa bilaterale, comprese le attività di formazione, di sviluppo delle capacità e la cooperazione tra le rispettive istituzioni di difesa, sarà intrapresa sulla base del mutuo consenso, della trasparenza e di priorità e garanzie chiaramente definite. L'Accordo sosterrà la cooperazione nell'affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza, tra cui la sicurezza marittima e la lotta al terrorismo, in modo da preservare la sovranità sul territorio, sulle acque territoriali e sullo spazio aereo".

































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