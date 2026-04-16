Intercos: assemblea approva bilancio 2025, dividendo e nuovo piano Performance Shares 2026-2028

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,197169 euro per azione per complessivi 19 milioni, con stacco cedola il 4 maggio 2026 e pagamento il 6 maggio.



In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato il Piano di Performance Shares 2026-2028, primo ciclo di un più ampio piano triennale rolling (2026-2028, 2027-2029, 2028-2030) destinato all'AD e ai manager del gruppo, basato sull'assegnazione gratuita di azioni al raggiungimento di obiettivi di performance e sostenibilità.



A servizio del piano saranno emesse massime 547.400 nuove azioni ordinarie mediante aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349 c.c., oltre a massime 112.200 azioni proprie per i beneficiari amministratori.

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