Kenya Airways verso la privatizzazione

(Teleborsa) - Il ministro delle Finanze keniota John Mbadi ha annunciato la volontà di lanciare una gara d’appalto internazionale per sostenere il piano di privatizzazione e ristrutturazione di Kenya Airways che servirà a rilanciare finanziariamente la compagnia aerea. Si parla di una cifra compresa tra 1,2 e 2 miliardi di dollari.



Kenya Airways, che nel 2027 festeggerà i 50 anni di fondazione, è membro dell’alleanza SkyTeam e opera collegamenti in Africa, Europa, Medio Oriente e Asia.



Sotto il profilo operativo si registrano risultati positivi sul movimento passeggeri, sul numero di destinazioni, sul load factor e sul quantitativo di merci trasportate, aumentate del 250%. Tuttavia, tutto ciò non si traduce in redditività: l’ultimo bilancio riporta una perdita ante imposte di 138 milioni di dollari.



Il governo keniota intende procedere alla ristrutturazione finanziaria della compagnia aerea convertendo circa 489 milioni di dollari di debito in capitale azionario.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )

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