Recupero NPL in Italia, Scope: volumi febbraio in calo del 36% rispetto a media triennale

(Teleborsa) - A febbraio 2026, il recupero degli NPL (crediti deteriorati) in Italia è aumentato del 4% su base mensile, in linea con il trend del +5% osservato negli anni precedenti. Tuttavia, i volumi di febbraio sono risultati inferiori del 36% rispetto alla media triennale per lo stesso mese. È quanto emerge dall'ultimo report di Scope Ratings sugli incassi legati alle cartolarizzazioni NPL.



In termini assoluti, la raccolta di febbraio 2026 è diminuita di 58 milioni di euro rispetto alla media dei tre anni precedenti per lo stesso mese. I proventi giudiziari sono calati del 42% (37 milioni di euro), gli accordi stragiudiziali (DPO) del 23% (7 milioni di euro), mentre le vendite di titoli per 2 milioni di euro sono arrivate dopo un mese di calo quasi nullo. La restante parte del deficit è attribuibile alla categoria "altro", che comprende indennizzi e altre fonti di riscossione o in cui i proventi non sono stati allocati.







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