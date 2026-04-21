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Londra: acquisti a mani basse su SSE

Migliori e peggiori, In breve
Londra: acquisti a mani basse su SSE
Grande giornata per il distributore inglese di elettricità e gas, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,81%.
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