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Martedì 21 Aprile 2026, ore 11.05
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/ Londra: acquisti a mani basse su SSE
Londra: acquisti a mani basse su SSE
Migliori e peggiori
,
In breve
21 aprile 2026 - 09.50
Grande giornata per il
distributore inglese di elettricità e gas
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,81%.
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