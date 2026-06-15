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Londra: acquisti a mani basse su Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: acquisti a mani basse su Fresnillo
Rialzo per il leader mondiale dell'argento, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,16%.
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