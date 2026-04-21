Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 20:30
26.528 -0,24%
Dow Jones 20:30
49.210 -0,47%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

New York: amplia il rialzo Humana

Migliori e peggiori
New York: amplia il rialzo Humana
(Teleborsa) - Effervescente la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,55%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Humana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,94%, rispetto a +2,84% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Humana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 223,6 USD e primo supporto individuato a 216,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 230,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```