New York: amplia il rialzo Humana

(Teleborsa) - Effervescente la società che offre servizi di assicurazione sanitaria , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,55%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Humana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,94%, rispetto a +2,84% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Humana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 223,6 USD e primo supporto individuato a 216,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 230,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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