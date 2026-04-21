Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 20:30
26.528 -0,24%
Dow Jones 20:30
49.210 -0,47%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

New York: amplia il rialzo Steel Dynamics

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Steel Dynamics
Grande giornata per il produttore di acciaio, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,65%.
Condividi
```