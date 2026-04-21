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/ New York: amplia l'ascesa United Health
New York: amplia l'ascesa United Health
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,
In breve
21 aprile 2026 - 16.10
Grande giornata per la
big delle assicurazioni sanitarie
, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,35%.
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