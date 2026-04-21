Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 18:25
26.561 -0,11%
Dow Jones 18:25
49.358 -0,17%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 33.501,27 punti, in calo dello 0,93%.
Condividi
```