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Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia
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Finanza
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Indici settoriali
21 aprile 2026 - 17.00
Giornata negativa per il
comparto bancario a Piazza Affari
, che continua la seduta a 33.501,27 punti, in calo dello 0,93%.
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