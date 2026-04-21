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Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata da dimenticare per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 89.403,63 punti, ritracciando dell'1,58%.
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