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Male il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia sul mercato azionario di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Male il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia sul mercato azionario di Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 95.158,44 punti, in netto calo del 2,13%.
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