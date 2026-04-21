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Piazza Affari: scambi negativi per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: scambi negativi per Leonardo
Ribasso composto e controllato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.
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