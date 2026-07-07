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Piazza Affari: scambi negativi per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per DiaSorin
Ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che presenta una flessione del 2,79%.
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