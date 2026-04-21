PLATINUM del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Ribasso scomposto per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,56% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.113,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.058,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2.040,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)