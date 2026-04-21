Milano 10:52
48.390 +0,38%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:52
10.624 +0,14%
Francoforte 10:52
24.589 +0,70%

PLATINUM del 20/04/2026

Finanza
PLATINUM del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Ribasso scomposto per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,56% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.113,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.058,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2.040,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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