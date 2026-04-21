Vola a New York D.R. Horton

(Teleborsa) - Ottima performance per il costruttore americano di case unifamiliari , che scambia in rialzo dell'8,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D.R. Horton più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di D.R. Horton rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 158,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 167,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 149,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```