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Vola a New York D.R. Horton

Migliori e peggiori
Vola a New York D.R. Horton
(Teleborsa) - Ottima performance per il costruttore americano di case unifamiliari, che scambia in rialzo dell'8,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D.R. Horton più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di D.R. Horton rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 158,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 167,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 149,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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