Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Ribasso composto e controllato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,88% sui valori precedenti.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'Eurostoxx 50 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 6.015. Il supporto più immediato è stimato a 5.888. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 5.845, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)