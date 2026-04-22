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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,89%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 26.715,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,89%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,89%, dopo aver esordito a quota 26.715,92.
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