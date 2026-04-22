Milano 21-apr
47.903 0,00%
Nasdaq 21-apr
26.479 -0,42%
Dow Jones 21-apr
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Londra 21-apr
10.498 0,00%
Francoforte 21-apr
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.487,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.487,48 in apertura.
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