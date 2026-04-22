Milano 21-apr
47.903 0,00%
Nasdaq 21-apr
26.479 -0,42%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 21-apr
10.498 0,00%
Francoforte 21-apr
24.271 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,27%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 26.151,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,27%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,27%, termina le contrattazioni a 26.151,24 punti.
Condividi
```