Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,27%

L'Indice Hang Seng termina a 24.589,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,27%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 24.589,85 punti.
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