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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,77%

L'Indice Hang Seng termina a 24.219,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,77%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,77% e chiude a 24.219,69 punti.
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