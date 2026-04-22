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Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dello 0,75%
Ibex 35 archivia la giornata a 18.006,4 Euro
In breve
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Finanza
22 aprile 2026 - 17.53
Madrid segna un mediocre calo dello 0,75%, terminando gli scambi a 18.006,4 Euro.
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