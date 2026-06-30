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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,44%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.471,9 Euro
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30 giugno 2026 - 17.53
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Madrid conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 19.471,9 Euro.
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