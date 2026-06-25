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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,64%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.513,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,64%
Madrid conclude in progresso dello 0,64%, archiviando la sessione a 19.513,6 Euro.
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