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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,42%
Il DAX inizia le contrattazioni a 24.373,41 punti
In breve
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Finanza
22 aprile 2026 - 09.03
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,42%, che esordisce a 24.373,41 punti.
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