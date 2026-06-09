Milano 17:04
50.722 +1,02%
Nasdaq 17:04
29.150 -0,90%
Dow Jones 17:05
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Londra 17:05
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Francoforte 17:04
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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,15%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 50.283,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,15%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,15%, che esordisce a 50.283,11 punti.
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