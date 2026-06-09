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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,15%
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 50.283,11 punti
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Finanza
09 giugno 2026 - 09.02
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Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,15%, che esordisce a 50.283,11 punti.
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