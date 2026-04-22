flatexDEGIRO, primo trimestre record con utile di 54 milioni di euro

(Teleborsa) - flatexDEGIRO , broker online tedesco, ha iniziato il 2026 con un trimestre da record. In particolare, ha incrementato i ricavi del 19% su base annua, raggiungendo i 174 milioni di euro nel periodo gennaio-marzo 2026, e l'utile netto del 28%, arrivando a 54 milioni di euro. Si tratta della prima volta nella storia dell'azienda che l'utile netto trimestrale supera i 50 milioni di euro. La crescita dei ricavi è stata trainata sia da maggiori commissioni di intermediazione, sia da un aumento degli interessi attivi, cresciuti nonostante un contesto di tassi di interesse di mercato più bassi. Allo stesso tempo, i costi operativi sono cresciuti a un ritmo inferiore rispetto ai ricavi, nonostante un significativo aumento delle spese di marketing.



"Raggiungere un utile trimestrale di oltre 50 milioni di euro è un nuovo record per noi e una chiara dimostrazione che le nostre priorità strategiche stanno dando i loro frutti - ha commentato il CEO Oliver Behrens - Stiamo beneficiando di una maggiore attività di trading da parte dei nostri clienti esistenti, che continuano a riporre fiducia in noi e a investire più capitali. Allo stesso tempo, stiamo ampliando costantemente la nostra offerta: con il trading di criptovalute e nuovi piani di risparmio azionario, ci stiamo progressivamente trasformando in una piattaforma europea completa per la creazione di ricchezza, sia per i trader che per gli investitori a lungo termine".



Nel primo trimestre, flatexDEGIRO ha elaborato 22,7 milioni di transazioni per i suoi clienti, con un incremento di circa il 17% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La commissione media per transazione è aumentata da 5,02 euro a 5,09 euro. L'attività di trading media annualizzata per cliente è salita a 25,8 transazioni, rispetto alle 24,8 dello stesso trimestre dell'anno precedente.



Il numero di conti clienti si attestava a 3,58 milioni alla fine del trimestre, in aumento del 3% rispetto alla fine del 2025 e del 12% negli ultimi dodici mesi. Nel primo trimestre sono stati aperti circa 123.000 nuovi conti clienti. Rispetto al primo trimestre del 2025 (circa 139.100 nuovi conti), si registra un rallentamento dell'11,6%, pur rimanendo su livelli elevati.



Gli afflussi netti di cassa sono ammontati a 3,1 miliardi di euro, in aumento del 2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Gli attivi in ??custodia ammontavano a 94,5 miliardi di euro alla fine di marzo (12/25: 95,5 miliardi di euro). Ciò include titoli in custodia per 88,1 miliardi di euro (25/12: 89,3 miliardi di euro), mentre la liquidità dei clienti in custodia è aumentata a 6,4 miliardi di euro (25/12: 6,2 miliardi di euro).



"Non solo stiamo crescendo rapidamente, ma stiamo crescendo in modo redditizio e su larga scala - ha aggiunto il CFO Benon Janos - Il miglioramento del margine di utile netto al 31%, nonostante spese di marketing significativamente più elevate, dimostra la solidità del nostro modello di business. Degno di nota è anche l'andamento dei nostri proventi da interessi: nonostante i tassi di interesse della BCE più bassi, siamo riusciti ad aumentare i proventi da interessi del 14% su base annua. Questo risultato è stato raggiunto grazie a maggiori depositi della clientela, un portafoglio prestiti a margine ampliato e una gestione attiva della tesoreria".



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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