Francoforte: risultato positivo per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Scambia in profit Flatexdegiro , che lievita dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Flatexdegiro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,24 Euro e primo supporto individuato a 33,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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