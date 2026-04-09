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Francoforte: risultato positivo per Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Scambia in profit Flatexdegiro, che lievita dell'1,86%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Flatexdegiro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,24 Euro e primo supporto individuato a 33,26. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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