Francoforte: in bella mostra Flatexdegiro
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Flatexdegiro, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Flatexdegiro più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 32,29 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 33,39. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 34,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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