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Francoforte: movimento negativo per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Zalando
Seduta in ribasso per la società che vende calzature e moda online, che mostra un decremento del 2,29%.
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