New York: calo per Cognizant Technology Solutions
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che mostra un decremento del 3,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cognizant Technology Solutions, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico attuale di Cognizant Technology Solutions evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 57,68 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 59,85. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 56,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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