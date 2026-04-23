Chiude positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in verde. Nonostante le incertezze, il clima tra gli investitori è fiducioso dopo che il presidente Usa Trump ha esteso il cessate il fuoco in Iran e ha confermato la possibile ripresa dei negoziati a breve e dopo la pubblicazione di solidi risultati societari trimestrali.



Tra i listini, il Dow Jones ha messo a segno un +0,69%; sulla stessa linea, l' S&P-500 termina la giornata in aumento dell'1,05%. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,73%); sulla stessa tendenza, in denaro l' S&P 100 (+1,4%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+2,31%), telecomunicazioni (+1,41%) e energia (+1,14%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+5,53%), Apple (+2,63%), United Health (+2,17%) e Amazon (+2,16%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su 3M , che ha terminato le contrattazioni a -1,81%.



Si concentrano le vendite su Nike , che soffre un calo dell'1,53%.



Sottotono IBM che mostra una limatura dell'1,49%.



Deludente Home Depot , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano ARM Holdings (+12,01%), MicroStrategy Incorporated (+9,27%), Micron Technology (+8,45%) e Intuitive Surgical (+7,15%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Booking Holdings , che ha archiviato la seduta a -6,00%.



Lettera su Thomson Reuters , che registra un importante calo del 3,99%.



Vendite su T-Mobile US , che registra un ribasso del 3,31%.



Seduta negativa per Cognizant Technology Solutions , che mostra una perdita del 2,71%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Giovedì 23/04/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 207K unità)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,3 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 49,8 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 50,3 punti)



Venerdì 24/04/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 53,3 punti)



Giovedì 30/04/2026

14:30 USA: PIL, trimestrale.

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