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New York: movimento negativo per Cognizant Technology Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Cognizant Technology Solutions
Ribasso composto e controllato per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che presenta una flessione del 3,28% sui valori precedenti.
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