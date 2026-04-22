New York: movimento negativo per IBM
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la "Big Blue", con una flessione del 2,51%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IBM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 255,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 245,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 264,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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