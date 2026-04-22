New York: movimento negativo per IBM

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la "Big Blue" , con una flessione del 2,51%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IBM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve dell' azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 255,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 245,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 264,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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