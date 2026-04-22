New York: movimento negativo per Marriott International
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia alberghiera statunitense, che passa di mano con un calo del 2,00%.
L'andamento di Marriott International nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Marriott International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 374,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 363,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 385,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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